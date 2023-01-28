МИД Италии сообщил об акциях против диппредставительств в Берлине и Барселоне

Вчера, 27 января, в Берлине был подожжен автомобиль дипломатического работника, дежурившего в посольстве Италии. В этот же день неизвестные разбили окно здания Генерального консульства в Барселоне. В инцидентах никто не пострадал. Мотивы нападений неизвестны.

Как передает Rainews, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни лично связался с посольством в Берлине и с консульством в Барселоне, чтобы выразить свою солидарность и прояснить детали происшедшего.

Министр распорядился немедленно начать процедуры проверки и усиления дипломатических представительств и задействованного персонала.

Дарья Эрозбек