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Коммерсантъ FM
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МИД Италии сообщил об акциях против диппредставительств в Берлине и Барселоне

Вчера, 27 января, в Берлине был подожжен автомобиль дипломатического работника, дежурившего в посольстве Италии. В этот же день неизвестные разбили окно здания Генерального консульства в Барселоне. В инцидентах никто не пострадал. Мотивы нападений неизвестны.

Как передает Rainews, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни лично связался с посольством в Берлине и с консульством в Барселоне, чтобы выразить свою солидарность и прояснить детали происшедшего.

Министр распорядился немедленно начать процедуры проверки и усиления дипломатических представительств и задействованного персонала.

Дарья Эрозбек

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