В Удмуртии задержали водителя грузовика, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Удмуртии задержан водитель грузовика, который ранее скрылся с места смертельного ДТП в Малопургинском районе. Как сообщает МВД по республике, сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 35-летний житель Татарстана, управляющий грузовым автомобилем КамАЗ. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ.

Напомним, 26 января на 141 км федеральной трассы М7 у села Пугачево грузовик на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину 1949 года рождения и скрылся с места происшествия. В результате аварии пешеход скончался.