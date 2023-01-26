Водитель грузовика насмерть сбил пешехода у села Пугачево в Удмуртии и скрылся с места ДТП

26 января около 10:56 на 141 км федеральной трассы М7 у села Пугачево в Удмуртии произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части 37, грузовик на нерегулируемом пешеходном переходе сбил человека и скрылся с места происшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСЧ-37 Малая Пурга Фото: пресс-служба ПСЧ-37 Малая Пурга

В результате аварии пешеход получил смертельную травму.

Как уточнили в 1-м отделе УГИБДД МВД по республике, погибшей оказалась женщина 1949 году рождения. По факту наезда сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия.