Палата представителей США поддержала ограничение права президента распоряжаться нефтяным резервом

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об ограничении возможностей президента Джо Байдена высвобождать нефть из стратегического резерва. В поддержку этого решения проголосовал 221 конгрессмен, против выступили 205, сообщает CNBC. Голосование заняло шесть часов.

Инициативу поддерживают республиканцы, которые имеют большинство в Палате представителей. Проект предполагает, что президент США сможет высвобождать нефть из резерва только в случае, если он одобрит увеличение внутренней добычи нефти и газа на федеральных землях в соответствующих объемах, пишет Politico. Сенат, который контролируется членами Демократической партии, инициативу не одобряет.

В конце марта 2022 года американский президент объявил о крупнейшем высвобождении из резерва 180 млн баррелей нефти в попытке снизить цены на топливо. В результате стратегические запасы нефти оказались на самом низком уровне с марта 1984 года. В октябре США выставили на продажу еще 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Господин Байден также призывал энергетические компании снизить цены на топливо.

Лаура Кеффер