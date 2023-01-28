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Коммерсантъ FM
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Посольство РФ назвало вмешательством реакцию Госдепа на ликвидацию Московской Хельсинкской группы

Посольство России в США прокомментировало заявление Госдепартамента об «усилении репрессий против гражданского общества» в РФ. Вашингтон таким образом отреагировал на ликвидацию Московской Хельсинкской группы, на признание нежелательной деятельности «Фонда Андрея Сахарова» и издания «Медуза» (внесено в реестр иноагентов). Российская дипмиссия посчитала это вмешательством и попыткой дискредитации конституционных основ РФ.

Москва, комментируя решения российских судов, отметила, что в Конституции закреплен принцип самостоятельности судебной власти и суды «независимы от чьей-либо воли и при осуществлении своих функций». «Призываем американских чиновников прекратить вмешиваться в наши внутренние дела и работу российских компетентных органов. <...> Мы не потерпим попыток дискредитировать конституционные основы нашего государства. Вместо того чтобы упрекать других в пренебрежении демократическими свободами, Вашингтону следует озаботиться ситуацией с правами человека в собственной стране»,— говорится в комментарии посольства в Telegram.

Госдепартамент ранее назвал действия российских властей «ударами по независимому гражданскому обществу и СМИ» и обвинил их в нарушении международного права. Вашингтон также призвал Москву освободить «сотни политзаключенных».

Ликвидированная Мосгорсудом Московская Хельсинкская группа — старейшая правозащитная НКО России. Столичное управление Минюста сочло работу «московской» организации «за пределами» региона нарушением закона. Среди 11 подобных эпизодов, в частности, онлайн-лекция МХГ для правозащитников Краснодарского края. Эту лекцию МХГ организовала в рамках реализации президентского гранта и даже получила «благодарность МВД».

О ликвидации — в материале «Ъ» «Конец старейших».

Леонид Уварчев

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