МЧС приступило к формированию подразделений в присоединенных регионах

МЧС РФ приступило к созданию главных управлений в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Планируется, что подразделения будут сформированы до 1 июня.

Территориальные управления создаются по приказу главы МЧС Александра Куренкова. «В настоящее время ведутся организационные мероприятия»,— сообщила пресс-служба ведомства ТАСС.

Комплектование новых подразделений будет формироваться в том числе за счет увеличения штатной численности министерства. Президент Владимир Путин с 1 января увеличил ее на 15 тыс. человек, до 303,1 тыс.

О интеграции присоединенных регионов — в материале «Ъ» «Трансферт в новых границах».

Леонид Уварчев