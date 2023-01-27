«Неометрия» вошла в ТОП-10 застройщиков по объему ввода жилья в Краснодарском крае

В январе 2023 года федеральный девелопер «Неометрия» вошел в ТОП-10 застройщиков Краснодарского края по объему ввода жилья. Такие данные приводит Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ)

По итогам прошлого года компания заняла в рейтинге 8 место, переместившись на 12 пунктов вверх. Введено в эксплуатацию точно в срок восемь многоквартирных домов в четырех жилых комплексах площадью 88077 кв. м, что на 49 827 кв. м больше, чем в 2021 году.

«Несмотря на турбулентность, которую испытывали все участники рынка, прошлый год для нас стал успешным. Мы сдали в эксплуатацию все запланированные проекты: ЖК «Малина» в Новороссийске, первый литер ЖК «Отражение» в Краснодаре, первую очередь ЖК «Флора» и вторую очередь ЖК «Фрукты», расположенные в Сочи. Все жилые комплексы «Неометрии» реализуются согласно самым современным тенденциям и практикам отечественного и мирового опыта в девелопменте», – сообщила коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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