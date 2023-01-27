Путин поручил ввести должность врача-стажера до 15 июля

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 15 марта ввести должность врача-стажера, которая позволит студентам ординатуры работать по специальности уже со второго курса, сообщается на сайте Кремля.

О введении такой должности говорится в перечне поручений Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 года. Ответственным за исполнение указан министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В конце ноября прощлого года на правительственном часе в Госдуме господин Мурашко заявил, что дефицит врачей в России составляет около 25–26 тыс. человек, среднего медперсонала — около 50 тыс. человек. Как сообщает издание «Медвестник», дефицит кадров возник в связи с мобилизацией врачей в зону проведения военной операции на Украине. По данным «Медвестника», практика привлечения ординаторов к должности врача-стажера применялась и во время вспышки COVID-19, но тогда это юридически не оформлялось.

Эрдни Кагалтынов