Главе IT-управления ФТС предъявлено обвинение в особо крупном взяточничестве

Следственный комитет России предъявил обвинение Дмитрию Васильеву, начальнику Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС). Следователи считают его виновным в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Васильев

Фото: Федеральная таможенная служба Дмитрий Васильев

Фото: Федеральная таможенная служба

«В Басманный районный суд поступили материалы по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ»,— рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

Следствие просит заключить чиновника под стражу на срок до 26 марта. Ему грозит до 15 лет колонии.

Дмитрий Васильев был задержан сегодня утром, 27 января, в здании ФТС. Как поясняли источники «Интерфакса», его подозревают в получении откатов при заключении госконтрактов.

Андрей Сапожников