На горнолыжных курортах Сочи начал действовать единый ски-пасс

Горнолыжные курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и горно-туристический центр «Газпром» с 12 января запустили продажу единых ски-пассов, сообщает пресс-служба горно-туристического центра ПАО «Газпром». Минимальная стоимость ски-пасса по тарифу «Базовый» (апрель 2023 года) – 4,2 тыс. руб. в сутки, максимальная по тарифу «Снежный» (февраль-март 2023 года) – 5,3 тыс. руб. в сутки.

Система единого ски-пасса работает на горнолыжных курортах Сочи с 2018 года, этим продуктом ежегодно пользуются около 40 тыс. туристов. Единый ски-пасс предоставляет возможность выбирать различные варианты катания на всех горнолыжных трассах Сочи или на одном из выбранных курортов. Между нижними станциями канатных дорог трех курортов для обладателей единого ски-пасса действует бесплатное транспортное сообщение. Максимальная зона катания по единому ски-пассу составляет 170 км. На курорте «Роза Хутор» протяженность горнолыжных трасс – 105 км, в горно-туристическом центре «Газпром» (Лаура и Альпика) – 35 км, на курорте «Красная Поляна» – 30 км.

Анна Перова, Краснодар