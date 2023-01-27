В Краснодаре возбуждено уголовное дело об «откатах» на достройке проблемного жилья

Директор строительной организации, работавшей в проекте достройки проблемного ЖК «На Магистральной» в Краснодаре, задержан по подозрению в коммерческом подкупе. Еще двое жителей Краснодара подозреваются в посредничестве при передаче денег, один из них задержан, второй скрылся. Об этом сообщило региональное следственное управление СКР.

Противоправную деятельность злоумышленников выявило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. По данным следствия, коммерческая организация, возглавляемая фигурантом дела, являлась субподрядчиком по договору о завершении строительства нескольких проблемных объектов в Краснодаре, в том числе ЖК «На Магистральной». Договор с застройщиком заключил региональный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, который финансировал проект. Застройщик решил привлечь другие строительные организации, но выдвинул условием участия в проекте «откат» в объеме 7% от суммы договора. Один из партнеров заключил договор и получил 25,7 млн руб., за что руководитель коммерческой организации-субподрядчика через посредников потребовал передать ему 1,8 млн руб. Предприниматель сообщил о ситуации в правоохранительные органы, действия злоумышленников были пресечены.

Как ранее писал «Ъ-Юг», проект «На Магистральной» начинала краснодарская компания «Мегаполис», ее руководители Сергей Ринг, Андрей Матузник и Андрей Володченков являются фигурантами дела о мошенничестве со средствами дольщиков на 1,1 млрд руб. Кроме того, перед судом предстали топ-менеджеры ООО «Краснодар Водоканал», которые требовали от застройщика передать им 14 квартир, обещая выгодные условия подключения к сетям.

Анна Перова, Краснодар