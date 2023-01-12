Вода в квартирном эквиваленте

Как стало известно «Ъ-Юг», в Краснодаре суд рассматривает уголовное дело в отношении Андрея Кожедуба и Татьяны Басюк, бывших высокопоставленных сотрудников ООО «Краснодар Водоканал», которым предъявлено обвинение в получении подкупа от застройщика «СК Мегаполис». По версии следствия, коммунальщики потребовали передать им квартиры общей стоимостью 20 млн руб. в строящемся краснодарском ЖК «На Магистральной», пообещав за это существенно снизить стоимость подключения дома к сетям водоснабжения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За подключение к сетям застройщик передал экс-сотрудниками «Краснодар Водоканал» права на 14 квартир

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ За подключение к сетям застройщик передал экс-сотрудниками «Краснодар Водоканал» права на 14 квартир

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В производстве Ленинского районного суда Краснодара находится дело о коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ) в отношении Андрея Кожедуба, бывшего начальника отдела экономической безопасности ООО «Краснодар Водоканал», и Татьяны Басюк, занимавшей должность начальника отдела подключения новых абонентов той же компании. Информация о процессе размещена в картотеке суда.

В октябре прошлого года суд вынес приговор бывшему начальнику технического отдела ООО «Краснодар Водоканал» Юрию Хворову, который за совершение коммерческого подкупа был осужден на четыре года условно. Как следует из приговора господину Хворову, опубликованного на сайте суда, экс-начальник отдела полностью признал вину и заключил досудебное соглашение, рассказав следствию о противоправных действиях своих бывших коллег.

По информации обвинения, в 2015 году к руководителям структур ООО «Краснодар Водоканал», отвечающим за подключение новых абонентов, обратился один из учредителей ООО «СК Мегаполис» и попросил оказать содействие в получении технических условий и в заключении договора на подключение ЖК «На Магистральной» к централизованным системам водоотведения и водоснабжения.

Следствие полагает, что Андрей Кожедуб, Татьяна Басюк и Юрий Хворов выдвинули застройщику условие передать им денежные средства в сумме 20 млн руб. или права на квартиры в строящемся жилом комплексе на ту же сумму.

Топ-менеджеры ресурсоснабжающей компании сообщили девелоперу, что в случае передачи им вознаграждения они готовы произвести расчет потребности водопотребления с минимальным размером нагрузки, что существенно снизит плату за подключение к сетям.

Как впоследствии объяснил суду Юрий Хворов, в ООО «Краснодар Водоканал» существуют разные методы расчета потребности водопотребления. В одних случаях объем потребления устанавливается исходя из средней нормы обеспеченности жильем в Краснодаре (30 кв. м на человека), в других — из среднего количества жителей на одно домохозяйство (2,8 человека), при применении разных методик показатели нагрузки на сети существенно различаются. Учредители ООО «СК Мегаполис», как следует из приговора, согласились на предложенные сотрудниками ООО «Краснодар Водоканал» условия и передали им права на 14 квартир (недвижимость была оформлена на подставных лиц).

Юрий Хворов сообщил суду, что так и не получил обещанную ему недвижимость, так как девелопер не выполнил своих обещаний.

Впоследствии ЖК «На Магистральной» был признан одним из самых крупных проблемных объектов Краснодара, где у дольщиков (631 человек) было похищено более 1,1 млрд руб. ЖК не достроен до сих пор, руководители проекта Сергей Ринг, Андрей Матузник и Андрей Володченков являются подсудимыми по делу о мошенничестве.

В пресс-службе ООО «Краснодар Водоканал» «Ъ-Юг» сообщили, что Юрий Хворов, Андрей Кожедуб и Татьяна Басюк уже не работают в компании.

«Служба безопасности компании на протяжении всего периода расследования сотрудничала с правоохранительными органами, оказывая содействие в проведении следственных действий», — отметили в пресс-службе.

Анна Перова, Краснодар