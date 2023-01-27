«Москвич» откроет дилерский центр в Сочи и Симферополе

Автозавод «Москвич» планирует открытие дилерского центра в Сочи и Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Заявки на получение статуса официального представителя будут приниматься в период с 30 января по 10 февраля текущего года. Всего автозавод поставит свои автомобили в 52 точки продаж в 23 регионах РФ, в том числе в Краснодарском крае и Крыму.

Ранее представители компании сообщили, что до конца января 2023 года автомобили поступят в Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ижевск, Кемерово, Нижний Новгород, Набережные Челны, Ростов-на-Дону и Уфу.

Анастасия Донскова

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