«Москвич» начнет поставки автомобилей дилерам в Краснодаре до конца января

Автомобили «Москвич» получат дилеры Краснодара до конца января текущего года. Об этом сообщает пресс-служба автозавода.

Помимо Краснодара, в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерове, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону и Уфе откроют 21 дилерский центр торговой марки.

«В дальнейшем география присутствия будет расширяться. В октябре был проведен тендер на выбор дилеров сети "Москвич", и сейчас мы постепенно подводим его итоги. В декабре мы начали отгрузки автомобилей Москвич в 11 московских дилерских центров», — говорится в сообщении.

До конца текущей недели автомобили отправят в Санкт-Петербург. Еще в 12 городах РФ — до марта 2023 года.

Анастасия Донскова

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