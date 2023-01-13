Роддом в Увинском районе Удмуртии откроют с 16 января после противоэпидемических мероприятий

С 16 января в Увинском районе Удмуртии начнет работу родильный дом, который был временно закрыт из-за «проведения противоэпидемических мероприятий». Об этом в Telegram рассказала заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам вице-премьера, на учете в Увинском районе состоит около 130 женщин на разных сроках беременности, а в роддоме действует 15 коек. Беременных с патологиями продолжат планово направлять на роды в Перинатальный центр в Ижевск и в Можгинскую районную больницу.

Напомним, ранее минздрав республики сообщил, что родильный дом в поселке Ува временно приостановил работу из-за нехватки специалистов. Отмечалось, что вопрос по укомплектованию медицинской организации решается.