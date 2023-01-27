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Холдинг «Ромекс Group» построит третью очередь логоцентра Ozon в Зеленодольске

Объем инвестиций оценивается в 2,7 млрд рублей

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Фото: пресс-служба ООО «Ромекс»

Фото: пресс-служба ООО «Ромекс»

Фото: пресс-служба ООО «Ромекс»

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Фото: пресс-служба ООО «Ромекс»

Фото: пресс-служба ООО «Ромекс»

Фото: пресс-служба ООО «Ромекс»

Холдинг «Ромекс Group» приступит к строительству третьей очереди логистического центра Ozon в Зеленодольске. В свой проект компания инвестирует 2,7 млрд руб. Новый логоцентр позволит создать 500 новых рабочих мест. Третью очередь логистического центра Ozon разместят на территории в 10,3 га. Площадь хаба составит около 45 тыс. кв. м. Ввести объект в эксплуатацию планируют в первом квартале 2024 года.

Татарстан полностью поддерживает этот проект

В церемонии открытия начала строительства третьей очереди логистического центра Ozon принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что компания Ozon успешно работает в республике, и заверил всех собравшихся в полной поддержке этого проекта:

«Объект интересный, серьезный, сомнений нет, что это будет востребовано. В добрый путь!» — сказал Минниханов.

Уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник президента РТ Фарид Абдулганиев отметил, что благодаря системной работе, проводимой властями республики Татарстан во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым, Татарстан стал лидером по развитию интернет-торговли среди субъектов ПФО.

«Компания Ozon активно поддерживает усилия властей республики по вовлечению татарстанских предпринимателей на рынок интернет-торговли, что открывает новые возможности как для наших покупателей, так и поставщиков»,— подчеркнул Фарид Абдулганиев.

Застройщиком третьей очереди логистического центра Ozon в Зеленодольске выступит компания «Ромекс Групп».

«Созданные на территории Республики Татарстан возможности и условия для инвестирования позволяют нам успешно реализовывать текущие проекты и планировать новые. За четыре года „Ромекс Групп“ реализовала три проекта на территории города Зеленодольска и города Елабуги. Завершается строительство четвертого проекта, который будет введен в эксплуатацию в середине текущего года. Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов составляет 126 тыс. кв. м, а объем инвестиций превысил 7 млрд рублей»,— пояснил генеральный директор «Ромекс Group» Алексей Прокопенко.

В компании считают расположение объекта наиболее удачным, поскольку в Зеленодольском районе есть прямой выезд на федеральную трассу М-7.

К строительству первой очереди логоцентра Ozon в Зеленодольске краснодарский девелопер приступил в четвертом квартале 2019 года, завершил — в 2021 году. Тогда объем инвестиций составил 2 млрд руб. Площадь объекта, размещенного в промышленном парке «Зеленодольск»,— 37 тыс. кв. м. Также в конце 2021 года компания анонсировала строительство второй очереди логоцентра за 1,8 млрд руб. Общая площадь здания превысила 35 тыс. кв. м. Его собираются ввести в эксплуатацию во втором квартале 2023 года.

Общая территория под проект составила 4 га. В состав здания войдут пятиуровневый полочный мезонин, зона паллетного хранения, зоны сортировки, упаковки и отгрузки.

«Мы реализуем в регионе ряд проектов общей стоимостью 7,5 млрд руб., а часть из них находится в стадии проработки. Отдельное внимание Татарстан уделяет eCom-повестке, и это наши целевые программы. Логистический хаб Ozon — наш третий проект в Татарстане, после распределительных центров для X5 Retail Group в Елабуге и Зеленодольске»,— отметил тогда господин Прокопенко.

Сам логистический центр нужен для хранения и сортировки товаров народного потребления, продуктов питания и их комплектации для онлайн-торговли компании Ozon.

Застройщик со знаком качества

В инвестиционно-строительный холдинг «Ромекс Group» входит более 80 компаний. Всего «Ромекс» реализует свои проекты в 8 регионах России, в том числе в Татарстане. Ключевые направления деятельности — строительство, управление и эксплуатация недвижимости. В основном компания занимается строительством торговой, жилой, складской, гостиничной и выставочной недвижимости. Также в ее кейсе есть опыт возведения медицинских центров.

В 2020 году компания «Ромекс» стала лидером среди лучших организаций строительного комплекса Краснодарского края по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 2019 год. Тогда «Ромекс» получил высшие оценки по сумме показателей, объем выручки которых превысил 1 млрд руб. Также компания считается одним из лидеров Юга России в строительной отрасли. За 2020 год объем девелоперского направления компании составил свыше 9 млрд руб. Опыт работы «Ромекс Group» — более 25 лет.

ООО «Ромекс»

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