Двум жителям Завьяловского района Удмуртии предъявили обвинение в убийстве женщины с ребенком и поджоге

Двумя жителям Завьяловского района Удмуртии, которых заподозрили в убийстве 36-летней женщины и ее 12-летнего сына, предъявили обвинение по п. п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, основанием для этого послужили собранные доказательства. В суд направлено ходатайство о заключении обвиняемых под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Так, по данным следствия, в ночь на 24 января 21-летний и 22-летний обвиняемые через окно проникли в квартиру потерпевших. Женщине и ребенку они причинили ранения топором и ножом, в результате которых те скончались. Причиной преступления стали неприязненные отношения. Затем молодые люди переместили тела убитых в баню и подожгли.

Однако огонь перекинулся на дом, в результате чего возникла угроза воспламенения их квартиры, которая находилась в этом же здании. Тогда злоумышленники сообщили о пожаре в оперативные службы.

В ходе дополнительного осмотра территории населенного пункта в снежном бруствере обнаружили орудие преступления. Топор, на котором остались следы бурого цвета, направили на биологическую экспертизу.

Отмечается, что председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.