Подозреваемая в убийстве сына в Краснодаре потребовала присутствия дочери в суде

Мать, подозреваемая в убийстве пятилетнего сына в Краснодаре, настояла на допросе ее 11-летней дочери в зале суда. Об этом сообщает «КП-Кубань со ссылкой на защитника интересов бабушки погибшего Евгения Тутушкина.

На процессе были зачитаны показания ребенка без присутствия девочки в суде. На вопрос судьи, действительно ли женщина хочет, чтобы ее дочь снова вспоминала пережитую трагедию на заседании, подозреваемая ответила утвердительно, но ее прошение отклонили.

«Алена и Сергей все заседание стояли и улыбались. Постоянно между собой что-то обсуждали, переговаривались и смеялись. Видимо, для них ничего страшного не происходит», — приводит издание заявление адвоката.

Тело пятилетнего ребенка нашли в Краснодаре на берегу реки Кубань летом 2022 года. Предварительно мать мальчика и ее супруг сообщили о пропаже мальчика. Ребенка искали волонтеры, общественники и правоохранительные органы. Позднее выяснилось, что родители могут быть причастны к гибели мальчика.

По версии следствия, супруги избили ребенка, используя деревянный массажер и провод от зарядного устройства Кроме того на теле ребенка были найдены следы ударов по голове и телу (не менее 38 раз). Ночью мальчик скончался, а подозреваемые вывезли тело и закопали, пытаясь скрыть следы преступления. В отношении супружеской пары возбудили уголовное дело по пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), пп. «в», «г», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести), пп. «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей). Слушания по делу продолжаются. Следующее заседание назначено на 3 февраля.

Анастасия Донскова

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