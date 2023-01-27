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Коммерсантъ FM
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Январь завершится снегопадами

Какой будет погода в Москве в последние дни месяца

Мокрый снег в Москве сменится гололедицей, осадки в столицу придут во второй половине дня 27 января. Облачная погода сохранится. В городе и Подмосковье власти объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы, который продлится до вечера субботы, 28 января.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Между тем в выходные дни температура воздуха еще понизится, однако осадки прекратятся, сообщил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков:

«В последнее время погода стабилизировалась. Визитной карточкой на этой неделе были сухие дороги, вместе с тем было тихо и тепло. Существенных осадков не наблюдалось, ветер был слабым. Температура хоть и держалась в секторе отрицательных значений, но на четыре-шесть градусов превышала норму для этого времени года. Ночью термометры показывали -2…-4, близко к нулю.

По климату сейчас наступает самое холодное время в году. Среднесуточная температура понижается до -7…-8 градусов.

В пятницу, 27 января, пройдет небольшой мокрый снег при температуре 0…-2 градуса. В выходные существенных осадков не ожидается, ветер останется слабым, температура понизится. Ночью прогнозируется до -5…-7, днем — -2…-4 градуса. И коротко о начале следующей недели: погода опять станет оттепельной, ветреной и сырой».

Последние дни января обещают быть снежными. 30-го и 31-го января в Москве пройдут сильные снегопады, предупреждает центр погоды «Фобос». Снежный покров вырастет с 23 до 34 см.

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Светлана Белова

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