Миллион сигаретных пачек без акцизных марок изъяли таможенники в Московском районе Петербурга

Сотрудники таможни обнаружили в Московском районе Санкт-Петербурга склад, на котором хранилась крупная партия сигарет иностранного производства без акцизных марок. Стоимость изъятого оценивается в 150 млн руб.

Осмотр склада таможенники проводили совместно с полицейскими. Всего удалось изъять 1 млн 104 тыс. пачек Cavallo, Milano, Keno, Winston, Dove, Kent, Marlboro, NZ, Minsk и других. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хранения и сбыта немаркированной табачной продукции (ст. 171.1 УК РФ).

Напомним, что с 1 марта акцизы на сигареты, папиросы и жидкости для вейпов будут внепланово повышены на 2–11%. Соответствующий закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте