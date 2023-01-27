Владимир Спиваков, «Пикник» и «Небо над Берлином»

На концертных площадках Екатеринбурга в течение недели можно услышать Владимира Спивакова с «Виртуозами Москвы» и рок-группу «Пикник», в музеях увидеть произведения наивных художников и оценить красоту златоустовского оружия, а также посетить театральные премьеры и специальные кинопоказы. Подробнее о культурных событиях — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Три века белой стали. Златоустовское украшенное оружие XIX–XXI веков из музейных и частных собраний»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выставка «Три века белой стали. Златоустовское украшенное оружие XIX–XXI веков из музейных и частных собраний»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств в рамках выставки «Три века белой стали. Златоустовское украшенное оружие XIX – XX веков из музейных и частных собраний» в субботу, 28 января, пройдет мастер-класс «Узорчатый клинок». Его участники познакомятся с техникой гравировки по металлу и создадут клинок в традициях златоустовской гравюры на стали. Мастер-класс проводят специалисты Златоустовской оружейной фабрики. Полная стоимость билета — 250 руб. Сама выставка будет работать до 5 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей наивного искусства. Экспозиция уральского художника Альберта Коровкина

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей наивного искусства. Экспозиция уральского художника Альберта Коровкина

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее наивного искусства 28-29 января будут организованы открытые экскурсии «Альберт Коровкин и другие самородки». Семейная история художника Альберта Коровкина начинается с раскулачивания и репрессий предков, поэтому автор карикатурно изображает большевистских вождей и нежно — счастливую семью, ее радости и уют. Альберт Коровкин воплотил свои ценности и переживания в очень разных художественных техниках: акварели и аппликации, живописи «под стеклом», гравюре и масляной живописи на досках-ковчегах, скульптуре из металла, дерева и стекла. Открытую экскурсию можно посетить по входному билету в музей, его полная стоимость — 150 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка "Выбрал дорогу - не сворачивай"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выставка "Выбрал дорогу - не сворачивай"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В арт-галерее Ельцин Центра 29 января заканчивает свою работу выставка «Выбрал дорогу — не сворачивай!», на которой представлены картины из коллекции бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов). В экспозиции работы уральских художников, начиная с конца XIX века. Среди них много произведений представителей художественного андеграунда 1980-х годов. Среди них Виктор Махотин, Валерий Дьяченко, Александр Алексеев-Свинкин, Валерий Гаврилов, Валерий Павлов, Александр Лысяков. Выставка, открывшаяся 8 декабря, стала одной из самых популярных в истории арт-галереи Ельцин Центра. Билет в галерею стоит 150 руб.

В Свердловском театре музыкальной комедии в понедельник, 30 января, состоится премьера спектакля «Дорога к счастью» в рамках цикла «Это было недавно», рассказывающего об истории театра. Вторая из четырех программ цикла познакомит зрителей с выдающимися артистами свердловской оперетты 1950-х гг. В программе каждого вечера — эксклюзивные архивные фото- и видеозаписи, «восстановленные» номера из спектаклей прошлых лет в исполнении современных артистов. Стоимость билета — от 300 руб.

Музей Андеграунда и модный театр Turdus в феврале запустят проект «Театральный андеграунд: на сцене и за кулисами» — серию мероприятий, посвященных театральной жизни Свердловска-Екатеринбурга. В февральской программе: встречи с создателями театра «Провинциальные танцы», в ходе которой хореограф-постановщик Татьяна Баганова и директор театра Ольга Паутова расскажут об его создании в 1990 году. Посещение мероприятий доступна по входному билету в музей, его полная стоимость — 300 руб.

В Ельцин Центре 28 января состоится спектакль режиссера Светланы Баженовой «Нэнси Дрогович». «Текст для театра» (верлибром) написала Вика Костюкевич. Герои произведения делают все возможное, чтобы добиться любви Нэнси Дрогович. Их чувства накаляются до предела, до той поры, пока Нэнси Дрогович не почувствует, как искренне и сильно она любима. Произведение читает Лиза Неволина. Стоимость билета - 500 руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 30 января состоится концерт «Гарри Поттер. Симфоническая сюита». Симфонический оркестр «Модерн» исполнит музыкальные темы из «Философского камня», «Тайной комнаты», «Узника Азкабана» и «Кубка огня». Зрители услышат саундтреки обладателей «Оскара» композиторов Джона Уильямса и Патрика Дойла. Стоимость билета от 1,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Спиваков

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Владимир Спиваков

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

3 февраля в Свердловской филармонии состоится концерт Владимира Спивакова и «Виртуозов Москвы». Оркестр Владимира Спивакова состоит из солистов и концертмейстеров лучших симфонических и камерных оркестров столицы. В программе: Адажио из «Пасхальной оратории» для гобоя и струнных (Бах), «Концерт для гобоя с оркестром» (Телеман), камерная симфония «Памяти жертв фашизма и войны» (Шостакович), «Воспоминание о Флоренции» (Чайковский). Стоимость билета от 7,75 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рок-группа «Пикник»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Рок-группа «Пикник»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В киноконцертном зале «Космос» 3 февраля выступит рок-группа «Пикник». Артисты представят новую программу «Веселый и злой». Кроме того, на концерте будут исполнены такие визитные карточки группы, как «Египтянин», «У шамана три руки», «Иероглиф», «Из мышеловки», «Фиолетово-черный» и другие. Стоимость билета от 2 тыс. руб.

В Ельцин Центре 2-8 февраля будет организован показ фильма режиссера Вима Вендерса «Небо над Берлином» на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм 1987 года рассказывает о любви одного из ангелов, летящих над Берлинской стеной, к акробатке из цирка, ради которой он готов пожертвовать вечностью в раю. Стоимость билета — 320 руб.

Подготовила Анастасия Таначева