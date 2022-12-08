В арт-галерее Ельцин Центра открылась выставка коллекции картин Ройзмана

В Екатеринбурге в арт-галерее Ельцин Центра открылась выставка «Выбрал дорогу — не сворачивай!», на которой представлена личная коллекция картин Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина Леонида Баранова "Ройзман приехал"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Картина Леонида Баранова "Ройзман приехал"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как вспомнила на открытии супруга господина Ройзмана Юлия Крутеева, свою коллекцию он начал собирать, когда еще был студентом. В этот период в Свердловске (сейчас Екатеринбург) стали проходить первые выставки неофициальных художников. Поэтому на выставке много работ представителей художественного андеграунда 1980-х годов. Среди них Виктор Махотин, Валерий Дьяченко, Александр Алексеев-Свинкин, Валерий Гаврилов, Валерий Павлов, Александр Лысяков. Кроме того, Евгений Ройзман тесно общался с признанными мастерами Мишей Брусиловским и Виталием Воловичем. Сейчас в его коллекции работы уральских художников, начиная с конца XIX века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка картин "Выбрал дорогу - не сворачивай!"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выставка картин "Выбрал дорогу - не сворачивай!"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Евгений Ройзман получил широкую известность в связи с деятельностью фонда «Город без наркотиков». В 2013-2018 годах был главой Екатеринбурга — председателем городской думы. Создал частный музей «Невьянская икона» и городской музей наивного искусства, в который передал часть своей коллекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка картин "Выбрал дорогу - не сворачивай!"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выставка картин "Выбрал дорогу - не сворачивай!"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сейчас Евгений Ройзман является фигурантом уголовного дела о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). На время следствия ему запрещены некоторые действия. В частности, он не может пользоваться телефоном и интернетом, писать письма и отправлять телеграммы. Именно по этой причине он отсутствовал и на открытии выставки.

Выставка «Выбрал дорогу — не сворачивай!» будет работать до 29 января 2023 года.

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Анна Титова, Николай Яблонский