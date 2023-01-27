Вертолет спецотряда «Россия» потерпел крушение во Внуково

Во Внуково из-за повреждения рулевого винта потерпел крушение вертолет Ми-8, никто не пострадал. Как сообщили «РИА Новости» в управделами президента, вертолет принадлежит специальному летному отряду «Россия». Он занимается перевозкой первых лиц государства. Источник агентства уточнил, что пассажиров в самолете не было.

«Вертолет только готовился к вылету, возможно, из-за сильного ветра его "раскрутило", из-за чего поврежден винт»,— сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова. По версии Mash, верхний винт разрушил задний при посадке.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что вертолет задел лопастями землю при посадке и получил повреждения.

Дарья Эрозбек