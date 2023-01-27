Росалкогольрегулирование попробует лишить тамбовский «Биохим» лицензии в апелляции

Росалкогольрегулирование (РАР) направило апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Тамбовской области от 22 декабря, которым суд удовлетворил требования спиртзавода АО «Биохим» о признании недействительным решения РАР об аннулировании лицензии. Это следует из картотеки арбитражных дел. Жалоба поступила в суд в пределах срока обжалования — 20 января.

В ноябре 2021 года РАР установило квартальную производственную мощность «Биохима» в объеме 237 тыс. дал. Мощность согласовывается для соблюдения нормы федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…», согласно которой минимально возможное использование мощности составляет 70% (норма была введена во избежание производства спирта вне отчетности). Во втором квартале 2022 года завод произвел 119 тыс. дал — 69,1% от установленной мощности, при этом на предприятии проводился ремонт. Но ведомство посчитало, что завод во втором квартале задействовал мощности лишь на 50%. 8 августа РАР во внесудебном порядке аннулировало лицензию, а 10 августа приостановило ее действие до вступления в силу решения об аннулировании. Суд первой инстанции посчитал, что аннулирование лицензии стало бы «несоразмерным и несправедливым» наказанием.

Подробнее о споре — в публикации «Ъ-Черноземье» «Спиртзавод недобрал процента».

Олег Мухин

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