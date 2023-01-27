Югорская нефтесервисная компания «Радоп» получила 37 млн рублей на проект по ремонту оборудования

Фонд развития Югры предоставил нефтесервисной компании «Радоп» льготный заем в размере 37 млн руб., который будет направлен на выполнение крупного контракта по ремонту погружного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. Заем предоставлен на один год под 1% годовых. По итогу выполнения проекта выручка компании ко концу года может вырасти не менее чем на 10%.

Компания «Радоп» занимается ремонт труб различного нефтяного сортамента, изготовлением переводников, патрубков и прочих элементов для бурильных и обсадных колонн.

Напомним, в 2023 году Фонд развития Югры направит более 700 млн руб. на поддержку порядка 20 проектов в сферах промышленности и туризма.

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