Власти Югры направят 700 млн рублей на поддержку объектов промышленности и туризма

В 2023 году Фонд развития Югры направит более 700 млн руб. на поддержку порядка 20 проектов в сферах промышленности и туризма. В пресс-службе Фонда отметили, что средства получат как уже действующие крупные инфраструктурные проекты, работающие на основе ГЧП, так и новые.

Средства будут предоставляться предприятиям обрабатывающих производств в виде льготных займов под 3% годовых. На реализацию туристических проектов же будут выдаваться гранты.

В 2022 году господдержку от Фонда развития Югры в размере более 1 млрд руб. получили более 30 предприятий и объектов туризма. В результате системообразующие предприятия сохранили объемы производства и более 22 тыс. рабочих мест.

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