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Суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором пострадала детская команда из Ярославля

Ростовский районный суд Ярославской области приговорил к ограничению свободы на 10 месяцев водителя грузовика, по вине которого попал в ДТП микроавтобус с детской спортивной командой. 39-летний мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Суд установил, что 18 декабря 2021 года на трассе М8 «Холмогоры» подсудимый ехал на «КАМАЗе» с прицепом, загруженным бревнами. Водитель не обеспечил надлежащее техническое состояние тягово-сцепного устройства, в результате чего прицеп открепился, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes. Внутри микроавтобуса находилась детская спортивная команда, которая ехала на соревнования по борьбе в Солнечногорск. Как ранее сообщал «Ъ», всего в автобусе находилось 14 детей и шестеро взрослых.

В ДТП тяжкий вред здоровью получил водитель микроавтобуса. Детей доставили в больницу в Ростове. Серьезных травм у них не было, но принять участие в соревнованиях они не смогли.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по факту произошедшего было возбуждено и еще одно дело, уже в отношении владельца микроавтобуса, индивидуального предпринимателя Артура Саркисяна. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с осуществлением коммерческих перевозок пассажиров.

Алла Чижова

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