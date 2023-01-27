Ректора СПбГЭУ Максимцева выдвинули в совет директоров «Газпрома»

Правительство России представило девять кандидатур на позиции госпредставителей в совет директоров ПАО «Газпром». Среди них ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев, который может занять место Владимира Мау, уволенного накануне с поста ректора РАНХиГС, следует из распоряжения Кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

Среди других номинантов есть и нынешние члены совета: вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак, глава Минэнерго Николай Шульгинов, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Газпромбанка» Андрей Акимов, руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев и председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко снова выдвинули в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

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