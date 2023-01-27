Коммунистам не понравилась новая нарезка округов на выборах в Ярославскую облдуму

Председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Елена Кузнецова выступила с критикой новой схемы избирательных округов на предстоящих выборах в облдуму. Подготовленную избирательной комиссией области схему дума рассматривала на внеочередном заседании 27 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2022 году облдума увеличила количество одномандатных округов с 25 до 34, что потребовало изменения их границ. Избирательная комиссия Ярославской области при изменении границ старалась сохранить связь со старой схемой округов, сказала на заседании председатель комиссии Елена Новик. Но коммунисты нашли нарушения в этой логике. По словам Кузнецовой, территория Ярославского района, где раньше был один округ, разделена между пятью другими округами соседних районов.

«Эта схема не будет устраивать избирателей. Они и так не понимают, кто у них, где депутат, а вы, получается, разорвали это, опять создаётся путаница. Такая же ситуация с четвертым округом, с шестым, где протяжённость вообще через весь город Ярославль. Это неудобно для избирателей, в первую очередь»,— сказала госпожа Кузнецова.

Кузнецова заявила, что новая схема выгодна кандидатам «Единой России», для «размытия протестного электората». Депутат Сергей Хабибулин сказал, что один из округов стал длиннее на 70 километров, и депутату будет сложно добраться до отдаленных деревень. Председатель избиркома в ответ дала понять, что пересмотра схемы не будет.

«Я хотела бы обратить ваше внимание, что, первое: округа можно было бы просто нарезать, забыть про нашу схему на 25, как сделали некоторые субъекты при нарезке округов. Сделали они просто, знаете, от севера к югу или от запада на восток. Или ещё другими путями. Тем не менее, мы сделали так, как хотели бы, чтобы целостность не нарушалась»,— сказала председатель избирательной комиссии Ярославской области Елена Новик.

По итогам рассмотрения Ярославская областная дума утвердила новую схему округов на выборах в Ярославскую областную думу. Ближайшие выборы состоятся 10 сентября 2023 года.

Антон Голицын