В Оренбуржье завершили расследование дела по факту смерти троих работников в шахте

Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника подземного участка взрывных работ Подземного рудника ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» и его помощника. Им инкриминировано нарушение требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По данным следствия, обвиняемые должны были обеспечить на участке безопасное проведение взрывных работ. При необходимости они могли наложить запрет на работы, которые создадут угрозу жизни и здоровью работников. Однако из-за нарушений правил безопасности в шахте ПАО «Гайский ГОК» на глубине 1205 метров после подрыва скопился газ аммиак, который не выветрился из-за отсутствия оборудования для ускоренного проветривания. В итоге от острого отравления умерли трое работников предприятия – горный мастер и двое взрывников. Уголовное дело направлено в прокуратуру.

Ани Айвазян