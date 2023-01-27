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Нижегородская область отправила гуманитарную помощь Сирии

Гуманитарный груз для детей отправили в провинцию Латакию в Сирии. Продукты питания и предметы первой необходимости собрали нижегородские компании, доставкой занималось Минобороны через представительство Русского дома в республике. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Собрано несколько тонн гуманитарной помощи. Часть груза будет направлена в детскую онкологическую больницу»,– уточнил заместитель губернатора Петр Банников. Также был передан спортивный инвентарь для трех школ Латакии.

Ранее нижегородское правительство объявило о намерениях развивать сотрудничество с Сирией. В октябре 2022 года в Латакии открылся Нижегородский центр непрерывного медицинского образования, стороны договорились о поставках нижегородской офтальмологической продукции.

Анастасия Еремина

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