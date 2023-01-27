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На трассе Челябинск – Троицк в ДТП с четырьмя автомобилями погибли два человека

В Челябинской области в дорожной аварии с участием четырех автомобилей погибли два человека. Еще пятеро, в том числе двое детей, госпитализированы с различными травмами, сообщает пресс-служба УГИБДД России по региону.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 27 января, в 10:30 на 70 км трассы Челябинск – Троицк на территории Увельского района. 30-летний водитель Lada Granta, пытаясь уйти от столкновения с попутным автомобилем, выехал на встречную полосу и врезался в Lada Vesta и грузовой Mercedes. После чего Lada Granta столкнулась с попутным грузовиком с полуприцепом Volvo.

В результате ДТП на месте происшествия скончались водители отечественных автомобилей. Три пассажира Lada Granta, в том числе дети трех и восьми лет, а также два пассажира Lada Vesta доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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