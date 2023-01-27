Cотрудники УФСБ обнаружили в Воронеже нарколабораторию с 5 кг мефедрона

Следственным отделом УФСБ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). В рамках расследования задержан 37-летний житель облцентра.

Его, по данным ведомства, в декабре 2022 года задержали с поличным на территории одного из гаражных кооперативов Воронежа - при производстве наркотических средств. По словам официального представителя УФСБ Ксении Лютой, в арендованном фигурантом помещении были обнаружены и изъяты: мефедрон общей массой не менее 5 кг, химические реактивы массой порядка 300 кг, а также лабораторное оборудование.

Владимир Зоркий