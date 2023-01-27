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Должники за тепло лишились первых автомобилей в 2023 году

В Кировском районе Перми состоялся первый в этом году совместный рейд Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю по должникам за тепло и горячую воду. Количество арестов автомобилей в текущем году вырастет за счет использования новых средств обнаружения транспортных средств неплательщиков.

В ходе первого рейда житель Перми лишился своего автомобиля «Шевроле Лачетти». Машина была эвакуирована на спецстоянку и чтобы вернуть ее, хозяину придется погасить долги за отопление и ГВС, а также оплатить исполнительский сбор и расходы на эвакуацию.

В новом году количество арестов имущества должников за тепло значительно вырастет. Если ранее неплательщики, зная о своем долге, могли скрывать автомобили от арестов и избегать рейдов, то использование новых средств обнаружения, а также изменение методов поиска не позволит избежать лишения имущества. Теперь на автомобили может быть наложен арест не только во дворах жилых домов, но и на стоянках торговых центров, на улицах городов и междугородних трассах. Это касается жителей не только Перми, но также Березников, Чайковского, Краснокамска и Лысьвы.

В «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о важности своевременных оплат за тепло и горячую воду в течение всего года. «В конце минувшего года завершилось действие моратория на возбуждение исполнительных производств и никаких ограничений на проведение мероприятий по принудительному взысканию имущества должников сейчас не существует. Поэтому в отношении тех, кто не платит за тепло и горячую воду, будут предприниматься все предусмотренные законом меры», — напоминает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» и Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю с 2022 года проводят совместную акцию «В теплое будущее без долгов». Задача акции — проинформировать жителей Пермского края о недопустимости накопления задолженности за тепло и горячую воду, стимулировать погашение уже имеющихся долгов и рассказать об оперативных и необременительных способах погашения.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

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