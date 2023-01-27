В Новороссийске водитель BMW насмерть сбил пешехода

В Новороссийске произошло ДТП, в котором водитель BMW насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла 26 января около 20 часов в районе 6-го км автодороги «Новороссийск — Керчь». По предварительным данным, 26-летний водитель иномарки наехал на 35-летнего мужчину. Он переходил дорогу в неустановленном месте в темное время суток, а на его верхней одежде не было световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеход погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Еще одна авария произошла 26 января в Динском районе. Там водитель «Лады» врезался в бетонное ограждение и погиб.

Татьяна Ручкина

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