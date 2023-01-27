В Динском районе водитель «Лады» врезался в бетонное ограждение и погиб

В Динском районе произошло ДТП, в котором погиб водитель «Лады», врезавшись в бетонное ограждение. Об этом сообщает Аварийно-спасательная служба муниципалитета.

Фото: "Аварийно-спасательная служба" Динского района



Авария произошла 26 января около 16:30 на 24-м км автодороги «Краснодар — Ейск». По предварительным данным, мужчина не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на бетонное дорожное ограждение.

Водитель погиб на месте. Спасатели и сотрудники МЧС деблокировали тело из машины при помощи гидравлического инструмента.

Татьяна Ручкина

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