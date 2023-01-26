В убийстве и поджоге женщины и ее 12-летнего сына подозревают двух жителей Удмуртии

В Удмуртии следователи задержали 21-летнего и 22-летнего жителей Завьяловского района, которых подозревают в убийстве женщины и ее сына (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Их тела накануне были обнаружены на месте пожара в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Причастность молодых людей к преступлению установили после того, как на месте преступления были обнаружены помарки бурого цвета около тропинки, ведущей от квартиры потерпевших к соседям. В результате оперативных действий задержали двух подозреваемых, у которых сложились неприязненные отношения с потерпевшей женщиной.

По данным следствия, в ночь на 24 января нетрезвые молодые люди вооружились топором и ножом, после чего пришли в квартиру потерпевших. Они причинили 36-летней женщине и ее 12-летнему сыну телесные повреждения, в результате которых они скончались. Затем подозреваемые переместили тела погибших в баню и подожгли, чтобы скрыть следы преступления.

В настоящее время готовятся материалы для предъявления обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.