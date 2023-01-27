На Кубани за сутки выявили 93 случая COVID-19

В Краснодарском крае за последние сутки зарегистрировали 93 случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 37 случаев, в Сочи — 12, в Новороссийске — семь. По четыре жителя заразились коронавирусом в Ейском, Кавказском и Мостовском районах, по три — в Горячем Ключе, Крымском, Приморско-Ахтарском и Северском. Еще по два новых пациента выявили в Анапе, Абинском и Павловском районах и по одному — в Армавире, Выселковском, Гулькевичском, Каневском, Отрадненском, Староминском и Усть-Лабинском районах края.

На амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 342 человека, в стационарах — 95 пациентов. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 344 919 случаев COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 333 339 человек, скончались — 11 143.

В России за сутки выявили 7164 случая заражения коронавирусом. 41 пациент скончался, еще 4876 — выздоровели.

Татьяна Ручкина

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