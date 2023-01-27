«Автомобилист» в Екатеринбурге проведет встречу с «Нефтехимиком»

В пятницу, 27 января, хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге проведет встречу с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Матч начнется в 19:00 (по Екб).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В сезоне 2022/2023 команды встречались уже дважды — 18 сентября в Екатеринбурге победу со счетом 4:3 одержал «Автомобилист», и 8 октября в Нижневартовске со счетом 4:3 — «Нефтехимик».

В турнирной таблице Восточной конференции екатеринбуржцы занимают вторую строчку (70 очков), уступив лидерство «Сибири» (72). «Нефтехимик» расположился на девятом месте (54) и рискует не выйти в плей-офф. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля, до этого момента «Автомобилисту» осталось провести 14 игр, «Нефтехимику» — 13. Затем начнется серия игр на вылет. За главный трофей КХЛ, Кубок Гагарина, поборются топ-16 команд Лиги — по восемь из Восточной и Западной конференций.

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Катерина Якушева