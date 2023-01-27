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Экс-директора Троицкого медицинского колледжа оставили под арестом

Челябинский областной суд оставил в силе продление срока содержания под стражей бывшему директору Троицкого медицинского колледжа Евгению Шишкину, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями. Он останется под арестом как минимум до 23 февраля, отмечают в прокуратуре региона.

Сторона защиты в апелляции просила о смягчении обвиняемому меры пресечения, указав, что он не намерен скрываться от следствия. По результатам рассмотрения жалобу оставили без удовлетворения.

Евгения Шишкина задержали в сентябре прошлого года. По версии следствия, директор колледжа потребовал с подчиненного ежемесячно передавать ему оговоренную часть зарплаты. Всего с января по сентябрь 2022 года работник передал ему более 540 тыс. руб. Деньгами руководитель колледжа распорядился по личному усмотрению.

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