В Удмуртии чаще берут кредиты жители в возрасте от 30 до 40 лет

По данным на декабрь 2022 года в Удмуртии наибольшая доля заемщиков оказалась среди граждан в возрастной группе от 30 до 40 лет — 30%, сообщает пресс-служба НБКИ. Немного меньше доля жителей, которые берут кредиты в возрасте от 40 до 50 лет — 24,9%, моложе 30 лет — 16,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом Удмуртия вошла в число субъектов страны, где оказалась наименьшая доля заемщиков в возрасте от 50 до 60 лет. Так, в республике их 15,2% от общего количества заемщиков. Еще меньше показатель оказался в возрастной группе старше 60 лет — 13,6%.