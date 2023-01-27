Пакистан намерен начать импорт нефти из России уже в апреле

Пакистан планирует начать импортировать сырую российскую нефть в апреле после согласования сторонами коммерческих условий поставок, включая использование отличной от доллара валюты. Об этом сообщил государственный министр нефти Мусадик Малик.

«В марте будут согласованы все коммерческие условия соглашения с Россией, после чего в Пакистан начнет поступать дешевая сырая нефть. Это будет выгодно обеим странам»,— сказал господин Малик, слова которого приводит The News.

Кроме того, Пакистан в соответствии с соглашением с Россией приступил к разработке комплексного плана энергетической безопасности, который будет реализован к концу 2023 года. «Сырая нефть, сжиженный природный газ (СПГ), бензин и другие виды топлива будут включены в эту стратегию, и ожидается, что это повысит энергетическую безопасность Пакистана, а поставки топлива будут осуществляться по доступным ценам», — сказал он.

Господин Малик также отметил, что в следующем зимнем сезоне в соответствии с другим двусторонним соглашением Пакистан сможет осуществлять спотовые закупки СПГ у двух компаний, которые утверждены российским правительством.

20 января замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников сообщил о достижении «концептуальных договоренностей» о поставках в Пакистан российской нефти и нефтепродуктов. Москва и Исламабад также продолжают обсуждение строительства газопровода «Пакистанский поток», который свяжет терминалы по приему СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями в округе Касур на севере страны. Его протяженность составит около 1,1 тыс. км, пропускная способность — 12,3 млрд куб. м в год.

Милена Костерева