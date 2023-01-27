Мэрия Перми проиграла суд по изъятию участка перед зданием «Промстройпроекта»

Суд отказал администрации Перми в изъятии земельного участка перед зданием «Промстройпроекта» на Комсомольском проспекте, 34, сообщают в пресс-службе Арбитражного суда Пермского края. Изъять в муниципальную собственность предполагалось участок площадью 1,4 тыс. кв. м, принадлежащий предпринимателям Юлии Карякиной, Надежде Чудиновой, Елене Нейфельд и Николаю Зернину. Решение полностью отказать в иске было вынесено на заседании 25 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2021 году администрация Перми в суде потребовала изъять у предпринимателей участок перед зданием «Промстройпроекта» на Комсомольском проспекте, 34. Мэрия направляла собственникам соглашение об изъятии участка для подписания. Но так как предприниматели не подписали соглашение, то городские власти обратились в суд для принудительного изъятия площадки. По данным «Ъ-Прикамье», Юлия Карякина является дочерью пермского отельера Александра Полева (владелец гостиниц CityStar и NewStar), структурам которого принадлежит здание БЦ «Промстройпроект».

Администрация готова была заплатить за выкуп участка 7,06 млн руб. в следующих пропорциях: Юлии Карякиной — 6,6 млн руб., Елене Нейфельд — 390 тыс. руб., Николаю Зернину и Надежде Чудиновой — по 19 тыс. руб.

До рассмотрения этого дела по существу в ноябре 2022 года Пермский краевой суд удовлетворил заявление собственников, оспаривавших проект планировки и межевания территории в части, касающейся спорного участка. Решение об изъятии для муниципальных нужд земельных участков прекратило свое действие.