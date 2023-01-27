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Вице-премьер Удмуртии: процесс импортозамещения в лекарственном обеспечении и медицинском оборудовании идет семимильными шагами

Проблем с поставками запчастей к импортному медицинскому оборудованию в Удмуртии пока не было, сообщила заместитель председателя правительства республики Эльвира Пинчук. По ее словам, вопросы с поставщиками решаются, они активно пользуются механизмом параллельного импорта.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«На сегодняшний день все запчасти и ремонты, которые нам необходимы, нам предоставляют»,— отметила госпожа Пинчук.

По ее словам, в целом процесс импортозамещения как в лекарственном обеспечении, так и в медицинском оборудовании «идет семимильными шагами».

«У нас исторически сложилось, нам всегда кажется, что все, что произведено у нас — изначально хуже, чем аналоги импортные. Что касается препаратов, там все очень четко и очень измеримо: есть клинические исследования на нескольких группах пациентов. По основным группам заболеваний, если мы говорим про сахарный диабет, бронхиальную астму, испытания, которые проведены, говорят о том, что препараты российского производства достаточно эффективны, чтобы спокойно заменить то, что существовало до сегодняшнего дня на рынке»,— рассказала вице-премьер.

Также в Удмуртии используют несколько позиций медоборудования российского производства достаточно высокого качества. При этом она не исключила увеличения доли оборудования и препаратов из дружественных стран, в частности Китая, где за последние годы качество значительно улучшилось.

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