Воронежский суд рассмотрит дело о десяти договорных футбольных матчах

26 января в Железнодорожный райсуд Воронежа поступило уголовное дело, возбужденное в отношении исполнительного директора ростовского футбольного клуба «Чайка» Олега Баяна. Как рассказали в суде, функционеру вменяется десять эпизодов противоправного влияния на результаты спортивных соревнований (ч. 1 и ч. 3 ст. 184 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Расследованием уголовного дела занималось МВД России. По версии следствия, в 2018-2019 годах господин Баян перед проведением десяти игр первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) предлагал спортивным судьям за денежные вознаграждения в размере от 50 до 250 тыс. руб. отступать от возложенных на них обязанностей по объективному судейству и создать условия для выигрыша ФК «Чайка». Уголовное дело передано на рассмотрение судье Валерию Александрову.

Одно из преступлений касается истории с ФК «Черноморец». Год назад суд в Воронеже признал виновными в участии в договорном матче (ч. 3 ст. 184 УК РФ) его бывших футболистов и тренера. Экс-тренер Хазрет Дышеков оштрафован на 400 тыс. руб., а спортсмены — на суммы от 290 тыс. до 350 тыс. руб.

Сергей Толмачев