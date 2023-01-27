Погиб мобилизованный из Аскинского района

В ходе СВО погиб 42-летний житель деревни Чишма-Уракаево Аскинского района сержант Рустам Гиндуллин. Об этом сообщил в соцсетях глава Аскинского района Динис Юсупов. Похороны состоялись сегодня.

Рустам Гиндуллин родился в Благовещенске, затем семья переехала в деревню Чишма-Уракаево, где он окончил девять классов. Средне-специальное образование Рустам Гиндуллин получил в профессиональном училище №9 Благовещенска, где отучился на токаря. С 1999 года служил в армии, командовал отделением в звании сержанта. После демобилизации работал сотрудником ППС Орджоникидзевского района Уфы, токарем на УМПО и «Уфанефтехим», экскаваторщиком в «АРГОС-Кедр» в Когалыме. Был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

У военнослужащего остались мать, отчим и три сестры.

Майя Иванова

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