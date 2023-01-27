Стоимость проезда в электричках в Екатеринбурге снизилась до 35 рублей

Проезд на пригородных поездах в пределах Екатеринбурга подешевел до 35 руб., сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Ранее максимальная стоимость проезда могла достигать 108 руб., в зависимости от протяженности поездки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Свердловские власти ожидают, что снижение платы позволит только в 2023 году дополнительно привлечь до 315 тыс. пассажиров. «Для субсидирования перевозчика за счет средств областного бюджета на эти цели потребуется дополнительно до 26,8 млн руб.»,¬ отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

В ДИПе отметили, что удешевление проезда стало одним из шагов к созданию «наземного метро» – Екатеринбургского центрального пассажирского кольца. СвЖД презентовала концепцию «наземного метро» в 2021 году. Планируется, что оно объединит Екатеринбург и его города-спутники: Среднеуральск, Верхнюю Пышму, Берёзовский, Арамиль, Сысерть, Ревду и Первоуральск. На реализацию проекта потребуется более 100 млрд руб.

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