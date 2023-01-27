Хачанов проиграл Циципасу в полуфинале Australian Open

Карен Хачанов, который оставался последним представителем России на Australian Open, проиграл в полуфинале четвертой ракетке мира Стефаносу Циципасу — 6:7(2), 4:6, 7:6(6), 3:6. Это шестое поражение Хачанова от Циципаса, при этом россиянин впервые добрался до полуфинала турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стефанос Циципас и Карен Хачанов

Фото: Hannah Mckay, Reuters Стефанос Циципас и Карен Хачанов

Фото: Hannah Mckay, Reuters

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, его призовой фонд превышает $53 млн.

В финале Australian Open Циципас сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 5-я ракетка мира) — Томми Пол (США, 35-я ракетка мира).