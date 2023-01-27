Татарстан намерен сохранить торговые представительства в недружественных странах

Мипромторг Татарстана планирует сохранить все текущие торговые представительства, в том числе в недружественных странах. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Несмотря на сложившуюся политическую обстановку, представительства продолжают свою работу, обеспечивая взаимодействие как в экономике, так и в социально-культурной сфере в рамках существующего законодательства», — уточнили в пресс-службе.

Представители Татарстана в странах Европы взаимодействуют в тех сферах экономики, не попавших под двусторонние санкции, а если представительства закрыть, то все налаженные связи будут разорваны, и позже их будет сложно восстановить, отметили в министерстве.

Всего представительства Татарстана открыты в 16 странах, включая страны Евросоюза и США.

"Ъ-Казань"