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Нижегородская область выделила 85 млн рублей на гранты для соцпроектов

Конкурс на получение грантов для социальных некоммерческих организаций откроется в Нижегородской области 30 января. Призовой фонд составит 85 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

На поддержку могут рассчитывать организации, у которых есть проекты в сфере социального обслуживания, поддержки семьи и материнства, сохранения исторической памяти и охраны окружающей среды. Заявки принимают до 2 марта на сайте конкурса.

«В грантовом конкурсе с каждым годом принимает участие все больше нижегородских некоммерческих организаций. В 2021 году получили поддержку 50 организаций, в 2022 - уже 68, видимо, дальше - больше»,--сказал замминистра внутренней политики региона Дмитрий Кабайло.

Анастасия Еремина

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